В поле под Харьковом нашли доказательство того, что бомбы РФ летят куда попало
Один из унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые военные РФ крепят на свои авиабомбы и терроризируют ими Харьков и область, показал глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он рассказал, что УМПК нашли в поле в пригороде Харькова — боеприпас развалился в воздухе и крылья полетели отдельно, а бомба отдельно.
«И таких боеприпасов у врага очень много — откровенно низкого качества, ими невозможно бить четко в цель. И именно их российские террористы используют для хаотичных обстрелов Харькова. Металлолом летит с территории РФ куда попало — разрушает жилые дома и гражданские предприятия, школы, магазины. Но благодаря модулю бомба, выпущенная с Белгородщины, может преодолеть расстояние до ста километров, а жертвой может стать любой», — пишет Болвинов.
Он также сделал предварительный вывод: такой боеприпас может упасть где угодно, и россиянам безразлично, куда именно они попадут.
«Их главная цель — террор, жертвы среди гражданских и запугивание», — подчеркнул главный следователь Харьковщины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиабомба, КАБ, Сергей Болвинов, умпк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые военные РФ крепят на свои авиабомбы и терроризируют ими Харьков и область, показал глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".