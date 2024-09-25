Live
  • Ср 25.09.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.37
  • EUR 46.04

В поле под Харьковом нашли доказательство того, что бомбы РФ летят куда попало

Общество 18:52   25.09.2024
Елена Нагорная
В поле под Харьковом нашли доказательство того, что бомбы РФ летят куда попало Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Один из унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые военные РФ крепят на свои авиабомбы и терроризируют ими Харьков и область, показал глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он рассказал, что УМПК нашли в поле в пригороде Харькова — боеприпас развалился в воздухе и крылья полетели отдельно, а бомба отдельно.

«И таких боеприпасов у врага очень много — откровенно низкого качества, ими невозможно бить четко в цель. И именно их российские террористы используют для хаотичных обстрелов Харькова. Металлолом летит с территории РФ куда попало — разрушает жилые дома и гражданские предприятия, школы, магазины. Но благодаря модулю бомба, выпущенная с Белгородщины, может преодолеть расстояние до ста километров, а жертвой может стать любой», — пишет Болвинов.

Он также сделал предварительный вывод: такой боеприпас может упасть где угодно, и россиянам безразлично, куда именно они попадут.

«Их главная цель — террор, жертвы среди гражданских и запугивание», — подчеркнул главный следователь Харьковщины.

Читайте также: Авиаудар по Харькову: прокуратура актуализировала информацию о “прилетах”

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Для ВС РФ Курск важнее санитарной зоны в Харьковской области — Машовец
Для ВС РФ Курск важнее санитарной зоны в Харьковской области — Машовец
25.09.2024, 09:31
Температура выше нормы: прогноз на октябрь в Харькове и области
Температура выше нормы: прогноз на октябрь в Харькове и области
25.09.2024, 14:37
Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея — ответ биолога
Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея — ответ биолога
25.09.2024, 16:02
Главные новости Харькова 25 сентября: три С-400 ударили ночью, утром КАБ
Главные новости Харькова 25 сентября: три С-400 ударили ночью, утром КАБ
25.09.2024, 16:55
В поле под Харьковом нашли доказательство того, что бомбы РФ летят куда попало
В поле под Харьковом нашли доказательство того, что бомбы РФ летят куда попало
25.09.2024, 18:52
Тепло и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 26 сентября
Тепло и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 26 сентября
25.09.2024, 19:13

Новости по теме:

22:28
Модифицированную бомбу изъяли из частного сектора в Харькове
18:13
Авиация РФ ударила по Русской Лозовой под Харьковом: ранен пожилой мужчина
15:10
РФ ударила авиабомбой по Харькову, попадание — в легковушку: данные полиции
09:18
Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла
19:13
Россияне ударили авиабомбой по ферме в Харьковской области

Вы читали новость: «В поле под Харьковом нашли доказательство того, что бомбы РФ летят куда попало»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 18:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые военные РФ крепят на свои авиабомбы и терроризируют ими Харьков и область, показал глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".