В поле под Харьковом нашли доказательство того, что бомбы РФ летят куда попало

Один из унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые военные РФ крепят на свои авиабомбы и терроризируют ими Харьков и область, показал глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он рассказал, что УМПК нашли в поле в пригороде Харькова — боеприпас развалился в воздухе и крылья полетели отдельно, а бомба отдельно.

«И таких боеприпасов у врага очень много — откровенно низкого качества, ими невозможно бить четко в цель. И именно их российские террористы используют для хаотичных обстрелов Харькова. Металлолом летит с территории РФ куда попало — разрушает жилые дома и гражданские предприятия, школы, магазины. Но благодаря модулю бомба, выпущенная с Белгородщины, может преодолеть расстояние до ста километров, а жертвой может стать любой», — пишет Болвинов.

Он также сделал предварительный вывод: такой боеприпас может упасть где угодно, и россиянам безразлично, куда именно они попадут.

«Их главная цель — террор, жертвы среди гражданских и запугивание», — подчеркнул главный следователь Харьковщины.