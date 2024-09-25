У полі під Харковом знайшли доказ того, що авіабомби РФ летять аби куди
Один з уніфікованих модулів планерування та корекції (УМПК), які військові РФ кріплять на свої авіабомби та тероризують ними Харків та область, показав голова слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Він розповів, що УМПК знайшли у полі у передмісті Харкова – боєприпас розвалився у повітрі й крила полетіли окремо, а бомба окремо.
«І таких боєприпасів у ворога дуже багато – відверто низької якості, ними неможливо бити чітко в ціль. І саме їх російські терористи використовують для хаотичних обстрілів Харкова. Металобрухт летить з території РФ аби куди – руйнує житлові будинки та цивільні підприємства, школи, магазини. Та завдяки модулю бомба, випущена з Бєлгородщини, може подолати відстань до ста кілометрів, а жертвою може стати будь-хто», – пише Болвінов.
Він також зробив попередній висновок: такий боєприпас може впасти будь-де, і росіянам байдуже, куди саме вони влучать.
«Їхня головна мета – терор, жертви серед цивільних та залякування», — наголосив головний слідчий Харківщини.
Читайте також: Авіаудар по Харкову: прокуратура актуалізувала інформацію щодо «прильотів»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиабомба, КАБ, Сергей Болвинов, умпк, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У полі під Харковом знайшли доказ того, що авіабомби РФ летять аби куди»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 18:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один з уніфікованих модулів планерування та корекції (УМПК), які військові РФ кріплять на свої авіабомби та тероризують ними Харків та область, показав голова слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".