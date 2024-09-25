У полі під Харковом знайшли доказ того, що авіабомби РФ летять аби куди

Один з уніфікованих модулів планерування та корекції (УМПК), які військові РФ кріплять на свої авіабомби та тероризують ними Харків та область, показав голова слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Він розповів, що УМПК знайшли у полі у передмісті Харкова – боєприпас розвалився у повітрі й крила полетіли окремо, а бомба окремо.

«І таких боєприпасів у ворога дуже багато – відверто низької якості, ними неможливо бити чітко в ціль. І саме їх російські терористи використовують для хаотичних обстрілів Харкова. Металобрухт летить з території РФ аби куди – руйнує житлові будинки та цивільні підприємства, школи, магазини. Та завдяки модулю бомба, випущена з Бєлгородщини, може подолати відстань до ста кілометрів, а жертвою може стати будь-хто», – пише Болвінов.

Він також зробив попередній висновок: такий боєприпас може впасти будь-де, і росіянам байдуже, куди саме вони влучать.

«Їхня головна мета – терор, жертви серед цивільних та залякування», — наголосив головний слідчий Харківщини.