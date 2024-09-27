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Солнечно и тепло. Какая будет погода 28 сентября в Харькове и области

Погода 19:36   27.09.2024
Оксана Якушко
Солнечно и тепло. Какая будет погода 28 сентября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 28 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков.
Ветер юго-восточный↖️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 11 — 16°, днем ​​23 — 28°.

По городу: Без осадков☀️
Ветер юго-восточный↖️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 13 — 15°, днем ​​25 — 27°.

Читайте также: Днем тепло как летом. Какой будет погода 27 сентября в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".