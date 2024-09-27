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Сонячно і тепло. Якою буде погода 28 вересня у Харкові та області

Погода 19:36   27.09.2024
Оксана Якушко
Сонячно і тепло. Якою буде погода 28 вересня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 28 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів.☀️

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 11 – 16°, вдень 23 – 28°.

По місту: Без опадів☀️

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 13 – 15°, вдень 25 – 27°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".