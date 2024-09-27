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Выезжают ли жители «горячей» Купянщины в РФ: данные Канашевича

Общество 13:18   27.09.2024
Виктория Яковенко
Выезжают ли жители «горячей» Купянщины в РФ: данные Канашевича скриншот

Из опасных населенных пунктов Купянского района в Харьковской области люди начали активнее выезжать, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

«За последний месяц в результате хаотичного обстрела люди уехали, уже в Куриловской громаде достаточно людей выехало на правый берег реки Оскол. Эвакуировали более 2 тысяч человек. Люди чувствуют опасность и начинают уезжать. Но есть и те, кто остается. По нашим подсчетам левый берег – это около 4200 человек, которые пока не приняли такое решение. Будем надеяться, что в ближайшее время уедут», – рассказал Канашевич.

Однако есть случаи, когда жители возвращаются в обстреливаемые населенные пункты.

«Особенно возвращаются те, у кого остались дома. Но таких случаев немного. К сожалению, самым большим мотиватором для людей является «прилет» рядом с домом, или еще где-то так, что есть повреждения», — отметил Канашевич.

Он также ответил, фиксируют ли случаи, когда жители Купянщины эвакуируются не на безопасную территорию Украины, а на территорию РФ.

«С 2022 года мы такого не фиксировали. Такая ситуация была, когда было большое наступление в 2022 году. И люди действительно выезжали на обе стороны. И возвращались коридорами, которые были открыты. Сейчас таких данных у нас нет», — сказал Канашевич.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из опасных населенных пунктов Купянского района в Харьковской области люди начали активнее выезжать, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.".