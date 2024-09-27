Live
  • Пт 27.09.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.96

Чи виїжджають жителі «гарячої» Куп’янщини в РФ: дані Канашевича

Суспільство 13:18   27.09.2024
Вікторія Яковенко
Чи виїжджають жителі «гарячої» Куп’янщини в РФ: дані Канашевича скриншот

З небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині люди почали активніше виїжджати, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

«За останній місяць внаслідок хаотичного обстрілу люди поїхали, вже в Курилівській громаді достатньо людей виїхало на правий берег річки Оскіл. Евакуювали понад 2 тисячі людей. Люди відчувають небезпеку і починають їхати. Але є й ті, що залишаються. За нашими підрахунками лівий берег – це приблизно 4200 людей, які поки не прийняли таке рішення. Будемо сподіватися, що найближчим часом виїдуть», – розповів Канашевич.

Однак є випадки, коли жителі повертаються до обстрілюваних населених пунктів.

«Особливо повертаються ті, у кого вціліли домівки. Але таких випадків небагато. На жаль, найбільшим мотиватором для людей – є «прильот» поруч з будинком, або ще десь так, що є пошкодження», – зазначив Канашевич.

Він також відповів, чи фіксують випадки, коли жителі Куп’янщини евакуюються не на безпечну територію України, а на територію РФ.

«З 2022 року ми такого не фіксували. Така ситуація була, коли був великий наступ у 2022 році. І люди, дійсно, виїжджали на обидві сторони. І поверталися тими коридорами, які були відкриті. Наразі таких даних у нас немає», – сказав Канашевич.

Читайте також: Обов’язкову евакуацію оголосили з частини громади на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Друг просить у борг»: понад 20 жертв шахраїв, справа у суді на Харківщині
«Друг просить у борг»: понад 20 жертв шахраїв, справа у суді на Харківщині
27.09.2024, 14:23
ОТУВ “Харків”: біля Глибокого армія РФ почала побоюватися обстрілів ЗСУ
ОТУВ “Харків”: біля Глибокого армія РФ почала побоюватися обстрілів ЗСУ
27.09.2024, 11:28
СБУ: колишній член «ОПЗЖ» у Харкові публікував фото Сталіна й не тільки
СБУ: колишній член «ОПЗЖ» у Харкові публікував фото Сталіна й не тільки
27.09.2024, 14:00
Терехов в Іспанії: шукає інвестиції для Харкова, підписує угоди (фото)
Терехов в Іспанії: шукає інвестиції для Харкова, підписує угоди (фото)
27.09.2024, 12:42
Використовує технології ШІ та VR: харківський вчитель – фіналіст нацпремії
Використовує технології ШІ та VR: харківський вчитель – фіналіст нацпремії
27.09.2024, 11:05
Головні новини Харкова 27 вересня: обстріли, бої, Терехов в Іспанії
Головні новини Харкова 27 вересня: обстріли, бої, Терехов в Іспанії
27.09.2024, 13:23

Новини за темою:

13:17
Обов’язкову евакуацію оголосили з частини громади на Харківщині
23:55
З постраждалого будинку у Харкові евакуювали 60 жителів – Терехов і Синєгубов
11:53
Фронт наближається до Осколу: голова Куп’янської РВА розповів про евакуацію
15:03
250 людей евакуюють через пожежу на Харківщині – Синєгубов
14:50
Є ризики повернення – Синєгубов про евакуацію дітей з Куп’янського району

Ви читали новину: «Чи виїжджають жителі «гарячої» Куп’янщини в РФ: дані Канашевича»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині люди почали активніше виїжджати, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.".