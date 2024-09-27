Чи виїжджають жителі «гарячої» Куп’янщини в РФ: дані Канашевича
З небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині люди почали активніше виїжджати, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
«За останній місяць внаслідок хаотичного обстрілу люди поїхали, вже в Курилівській громаді достатньо людей виїхало на правий берег річки Оскіл. Евакуювали понад 2 тисячі людей. Люди відчувають небезпеку і починають їхати. Але є й ті, що залишаються. За нашими підрахунками лівий берег – це приблизно 4200 людей, які поки не прийняли таке рішення. Будемо сподіватися, що найближчим часом виїдуть», – розповів Канашевич.
Однак є випадки, коли жителі повертаються до обстрілюваних населених пунктів.
«Особливо повертаються ті, у кого вціліли домівки. Але таких випадків небагато. На жаль, найбільшим мотиватором для людей – є «прильот» поруч з будинком, або ще десь так, що є пошкодження», – зазначив Канашевич.
Він також відповів, чи фіксують випадки, коли жителі Куп’янщини евакуюються не на безпечну територію України, а на територію РФ.
«З 2022 року ми такого не фіксували. Така ситуація була, коли був великий наступ у 2022 році. І люди, дійсно, виїжджали на обидві сторони. І поверталися тими коридорами, які були відкриті. Наразі таких даних у нас немає», – сказав Канашевич.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині люди почали активніше виїжджати, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.".