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Сильный ветер с востока. Какой будет погода 29 сентября в Харькове и области

Погода 19:37   28.09.2024
Оксана Якушко
Сильный ветер с востока. Какой будет погода 29 сентября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 29 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Небольшая облачность.
Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, днем ​​местами порывы 15 — 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 9 — 14 º тепла, днем ​​22 — 27 º.

По городу: Небольшая облачность.
Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 11 – 13º тепла, днем ​​24 – 26º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 19:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".