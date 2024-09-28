Сильный ветер с востока. Какой будет погода 29 сентября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 29 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Небольшая облачность.
Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, днем местами порывы 15 — 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 9 — 14 º тепла, днем 22 — 27 º.
По городу: Небольшая облачность.
Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 11 – 13º тепла, днем 24 – 26º.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 19:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".