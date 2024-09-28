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Сильний вітер зі сходу. Якою буде погода 29 вересня у Харкові та області

Погода 19:37   28.09.2024
Оксана Якушко
Сильний вітер зі сходу. Якою буде погода 29 вересня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 29 вересня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області: Мінлива хмарність🌥.

Без істотних опадів🌤.

Вітер південно – східний ↖️,  7 – 12  м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡  вночі  9 – 14º тепла,  вдень 22 – 27º.

По місту: Мінлива хмарність🌥.

Без істотних опадів🌤.

Вітер південно – східний ↖️,  7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 11 – 13º тепла,  вдень 24 – 26º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 вересня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".