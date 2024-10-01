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Более 50 раз РФ атаковала Харьков в сентябре – Терехов показал статистику

Происшествия 12:18   01.10.2024
Виктория Яковенко
Более 50 раз РФ атаковала Харьков в сентябре – Терехов показал статистику Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал печальную статистику обстрелов города за сентябрь.

«Как видите, ситуация остается очень напряженной. За прошедший месяц враг совершил рекордное количество авиаударов по Харькову с начала 2023 года. Мы зафиксировали 53 атаки. Это означает, что практически каждый день россия дважды обстреливала наш город», — написал мэр.

Пострадавших в результате вражеских обстрелов – 188, среди них – 19 детей, добавил Терехов.

Согласно статистике, тревога в городе звучала 266 часов 32 минуты. Били по Харькову «Искандерами», С-400, ФАБами, БпЛА и РСЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 12:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал печальную статистику обстрелов города за сентябрь.".