Понад 50 разів РФ атакувала Харків у вересні – Терехов показав статистику
Фото: Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив сумну статистику обстрілів міста за вересень.
«Як бачите, ситуація залишається вкрай напруженою. За минулий місяць ворог здійснив рекордну кількість авіаударів по Харкову з початку 2023 року. Ми зафіксували 53 атаки. Це означає, що практично щодня росія двічі обстрілювала наше місто», – написав мер.
Постраждалих внаслідок ворожих обстрілів – 188, серед них – 19 дітей, додав Терехов.
Згідно зі статистикою, тривога у місті лунала 266 годин 32 хвилини. Били по Харкову «Іскандерами», С-400, ФАБами, БпЛА та з РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 12:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив сумну статистику обстрілів міста за вересень.".