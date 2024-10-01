Понад 50 разів РФ атакувала Харків у вересні – Терехов показав статистику

Мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив сумну статистику обстрілів міста за вересень.

«Як бачите, ситуація залишається вкрай напруженою. За минулий місяць ворог здійснив рекордну кількість авіаударів по Харкову з початку 2023 року. Ми зафіксували 53 атаки. Це означає, що практично щодня росія двічі обстрілювала наше місто», – написав мер.

Постраждалих внаслідок ворожих обстрілів – 188, серед них – 19 дітей, додав Терехов.

Згідно зі статистикою, тривога у місті лунала 266 годин 32 хвилини. Били по Харкову «Іскандерами», С-400, ФАБами, БпЛА та з РСЗВ.