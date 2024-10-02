Два дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова
С 9:00 до 15:00 3 и 4 октября трамваи не будут ходить по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина, сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства.
Это связано с ремонтом трамвайного пути.
В это время трамвай №8 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова) – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон».
Также с 10:00 до 15:00 3 и 4 октября не будут ходить трамваи на ул. Шевченко и ул. Непокоренных на участке от разворотного круга «Журавловский гидропарк» до ул. Академика Павлова. Это связано с ремонтом контактной сети.
В это время трамваи №16 и 16А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: маршурт, трамваи, трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 21:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 15:00 3 и 4 октября трамваи не будут ходить по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина, сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства.".