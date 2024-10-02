Live
  • Ср 02.10.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

Два дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова

Общество 21:15   02.10.2024
Оксана Якушко
Два дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова Фото: Харьковский горсовет

С 9:00 до 15:00 3 и 4 октября трамваи не будут ходить по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина, сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамвай №8 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова) – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон».

Также с 10:00 до 15:00 3 и 4 октября не будут ходить трамваи на ул. Шевченко и ул. Непокоренных на участке от разворотного круга «Журавловский гидропарк» до ул. Академика Павлова. Это связано с ремонтом контактной сети.

В это время трамваи №16 и 16А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».

Читайте также: На два дня трамвай в Харькове изменит маршрут, пустят автобус

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
01.10.2024, 09:12
Ночью заморозки до -2. Какой будет погода 3 октября в Харькове и области
Ночью заморозки до -2. Какой будет погода 3 октября в Харькове и области
02.10.2024, 19:45
За 50 тыс. грн обещал восстановить права: житель Мерефы получил подозрение
За 50 тыс. грн обещал восстановить права: житель Мерефы получил подозрение
01.10.2024, 14:47
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
01.10.2024, 13:05
РФ сбросила ОДАБ-9000 на Волчанск: в ОТГВ «Харьков» опровергли информацию
РФ сбросила ОДАБ-9000 на Волчанск: в ОТГВ «Харьков» опровергли информацию
02.10.2024, 15:17
Два дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова
Два дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова
02.10.2024, 21:15

Новости по теме:

16:22
Запустить новый маршрут 26 трамвая с Салтовки в центр просят харьковчане

Вы читали новость: «Два дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 21:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 15:00 3 и 4 октября трамваи не будут ходить по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина, сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства.".