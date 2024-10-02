Два дні не ходитимуть трамваї в деяких районах Харкова

З 9:00 до 15:00 3 та 4 жовтня трамваї не ходитимуть вул. Георгія Тарасенка на ділянці від вул. Молочна до вул. Кошкіна, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».

Також з 10:00 до 15:00 3 та 4 жовтня не ходитимуть трамваї на вул. Шевченка та вул. Нескорених, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова. Це пов’язане з ремонтом контактної мережі.

У цей час трамваї №16 і 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».