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На два дні трамвай у Харкові змінить маршрут, пустять автобус

Суспільство 16:55   30.09.2024
Вікторія Яковенко
На два дні трамвай у Харкові змінить маршрут, пустять автобус Фото: Харківська міськрада

Рух трамваїв на вулиці Клочківській та проспекті Перемоги, на ділянці від вулиці Європейської до розворотного кола «Пр. Перемоги», буде припинений з 10:00 до 15:00 години 1 та 2 жовтня.

Як повідомили в Харківській міськраді, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№20: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».

На час відсутності трамвайного сполучення пустять тимчасовий автобус №221 від пр. Перемоги (розворотне коло) до вул. Європейської, на пр. Перемоги та вул. Клочківській.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Клочківській та проспекті Перемоги, на ділянці від вулиці Європейської до розворотного кола «Пр. Перемоги», буде припинений з 10:00 до 15:00 години 1 та 2 жовтня.".