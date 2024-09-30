На два дні трамвай у Харкові змінить маршрут, пустять автобус

Рух трамваїв на вулиці Клочківській та проспекті Перемоги, на ділянці від вулиці Європейської до розворотного кола «Пр. Перемоги», буде припинений з 10:00 до 15:00 години 1 та 2 жовтня.

Як повідомили в Харківській міськраді, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№20: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».

На час відсутності трамвайного сполучення пустять тимчасовий автобус №221 від пр. Перемоги (розворотне коло) до вул. Європейської, на пр. Перемоги та вул. Клочківській.