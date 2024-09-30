На два дні трамвай у Харкові змінить маршрут, пустять автобус
Фото: Харківська міськрада
Рух трамваїв на вулиці Клочківській та проспекті Перемоги, на ділянці від вулиці Європейської до розворотного кола «Пр. Перемоги», буде припинений з 10:00 до 15:00 години 1 та 2 жовтня.
Як повідомили в Харківській міськраді, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№20: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».
На час відсутності трамвайного сполучення пустять тимчасовий автобус №221 від пр. Перемоги (розворотне коло) до вул. Європейської, на пр. Перемоги та вул. Клочківській.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, міськрада, маршрут, ремонт, трамвай, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 16:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Клочківській та проспекті Перемоги, на ділянці від вулиці Європейської до розворотного кола «Пр. Перемоги», буде припинений з 10:00 до 15:00 години 1 та 2 жовтня.".