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На два дня трамвай в Харькове изменит маршрут, пустят автобус

Общество 16:55   30.09.2024
Виктория Яковенко
На два дня трамвай в Харькове изменит маршрут, пустят автобус Фото: Харьковский горсовет

Движение трамваев по улице Клочковской и проспекту Победы, на участке от улицы Европейской до разворотного круга «Пр. Победы», будет прекращен с 10:00 до 15:00 1 и 2 октября.

Как сообщили в Харьковском горсовете, это связано с аварийным ремонтом контактной сети.

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

№20: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская  — пер. Лосовский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Европейская».

Во время отсутствия трамвайного сообщения пустят временный автобус №221 от пр. Победы (разворотный круг) до ул. Европейской, по пр. Победы и ул. Клочковской.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по улице Клочковской и проспекту Победы, на участке от улицы Европейской до разворотного круга «Пр. Победы», будет прекращен с 10:00 до 15:00 1 и 2 октября.".