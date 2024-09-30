На два дня трамвай в Харькове изменит маршрут, пустят автобус
Фото: Харьковский горсовет
Движение трамваев по улице Клочковской и проспекту Победы, на участке от улицы Европейской до разворотного круга «Пр. Победы», будет прекращен с 10:00 до 15:00 1 и 2 октября.
Как сообщили в Харьковском горсовете, это связано с аварийным ремонтом контактной сети.
В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:
№20: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская — пер. Лосовский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Европейская».
Во время отсутствия трамвайного сообщения пустят временный автобус №221 от пр. Победы (разворотный круг) до ул. Европейской, по пр. Победы и ул. Клочковской.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, міськрада, маршрут, ремонт, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по улице Клочковской и проспекту Победы, на участке от улицы Европейской до разворотного круга «Пр. Победы», будет прекращен с 10:00 до 15:00 1 и 2 октября.".