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Правоохранители показали разрушенный КАБом дом в Харькове (фото, видео)

Происшествия 08:05   03.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Правоохранители показали разрушенный КАБом дом в Харькове (фото, видео)

Харьковская областная прокуратура и ГУ Нацполиции в Харьковской области показали, как выглядит дом, по которому ночью «прилетел» КАБ.

многоэтажка в Харькове

Вследствие удара пострадали 10 человек, среди них – трехлетняя девочка, добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура и ГУ Нацполиции в Харьковской области показали, как выглядит дом, впо которому ночью «прилетел» КАБ.".