Правоохранители показали разрушенный КАБом дом в Харькове (фото, видео)
Харьковская областная прокуратура и ГУ Нацполиции в Харьковской области показали, как выглядит дом, по которому ночью «прилетел» КАБ.
Вследствие удара пострадали 10 человек, среди них – трехлетняя девочка, добавили в полиции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура и ГУ Нацполиции в Харьковской области показали, как выглядит дом, впо которому ночью «прилетел» КАБ.".