Правоохоронці показали зруйнований КАБом будинок у Харкові (фото, відео)
Харківська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції в Харківській області показали, як виглядає будинок, по якому вночі “прилетів” КАБ.
Внаслідок удару постраждали 10 людей, серед них – трирічна дівчинка, додали в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 08:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції в Харківській області показали, як виглядає будинок, по якому вночі “прилетів” КАБ.".