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Правоохоронці показали зруйнований КАБом будинок у Харкові (фото, відео)

Події 08:05   03.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Правоохоронці показали зруйнований КАБом будинок у Харкові (фото, відео)

Харківська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції в Харківській області показали, як виглядає будинок, по якому вночі “прилетів” КАБ.

багатоповерхівка у Харкові

Внаслідок удару постраждали 10 людей, серед них – трирічна дівчинка, додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 08:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції в Харківській області показали, як виглядає будинок, по якому вночі “прилетів” КАБ.".