Вночі РФ випустила з Бєлгородської області 5 КАБів на Харків – прокуратура

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, чим напередодні ворог обстріляв Харків, а також – про наслідки ударів.

Попередньо, ворог запустив авіабомби з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області, уточнив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

“За попередніми даними, це були УМПБ Д-30СН. Дві з цих керованих авіаційних бомб впали в передмісті Харкова на території Дергачівського району. Інші три впали на території Шевченківського та Салтівського району міста Харкова. Щодо Шевченківського району, то два КАБи влучили по відкритій місцевості. Що стосується Салтівського району, то КАБ влучив у четвертий поверх п’ятиповерхової житлової будівлі», – повідомив Фільчаков.

Наразі відомо про десятьох постраждалих, серед них – трирічна дитина. Крім того, внаслідок удару пошкоджено 10 багатоповерхівок та 12 авто, додали правоохоронці.