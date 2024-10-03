Ночью РФ выпустила из Белгородской области 5 КАБов на Харьков – прокуратура
В Харьковской областной прокуратуре рассказали, чем накануне армия РФ обстреляла Харьков, а также – о последствиях ударов.
Предварительно, враг запустил авиабомбы из населенного пункта Строитель Белгородской области, уточнил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.
«По предварительным данным, это были УМПБ Д-30СН. Две из этих управляемых авиационных бомб упали в пригороде Харькова на территории Дергачевского района. Остальные три упали на территории Шевченковского и Салтовского района города Харькова. Что касается Шевченковского района, то два КАБа попали по открытой местности. Что касается Салтовского района, то КАБ попал в четвертый этаж пятиэтажного жилого здания», – сообщил Фильчаков.
На данный момент известно о десятерых пострадавших, среди них – трехлетний ребенок. Кроме того, вследствие удара повреждены 10 многоэтажек и 12 авто, уточнили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 07:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре рассказали, чем накануне армия РФ обстреляла Харьков, а также – о последствиях ударов".