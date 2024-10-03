Ночью РФ выпустила из Белгородской области 5 КАБов на Харьков – прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, чем накануне армия РФ обстреляла Харьков, а также – о последствиях ударов.

Предварительно, враг запустил авиабомбы из населенного пункта Строитель Белгородской области, уточнил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«По предварительным данным, это были УМПБ Д-30СН. Две из этих управляемых авиационных бомб упали в пригороде Харькова на территории Дергачевского района. Остальные три упали на территории Шевченковского и Салтовского района города Харькова. Что касается Шевченковского района, то два КАБа попали по открытой местности. Что касается Салтовского района, то КАБ попал в четвертый этаж пятиэтажного жилого здания», – сообщил Фильчаков.

На данный момент известно о десятерых пострадавших, среди них – трехлетний ребенок. Кроме того, вследствие удара повреждены 10 многоэтажек и 12 авто, уточнили правоохранители.