Live
  • Вс 06.10.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

Погибший и трое раненых: появились фото последствий ударов по Харьковщине 6.10

Происшествия 15:24   06.10.2024
Оксана Горун
Погибший и трое раненых: появились фото последствий ударов по Харьковщине 6.10

Харьковская областная прокуратура 6 октября опубликовала кадры разрушений от обстрела кассетными боеприпасами в селе Новоосиново, а также — ударов FPV-дронов и артиллерии по Купянску и Боровой.

«6 октября около 11:20 враг с применением дрона попал по поселку Боровая Изюмского района, в результате чего погиб 56-летний гражданский мужчина», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

последствия обстрелов Харьковской области 6 октября 2024 7

Ранее в ХОВА информировали, что смертельный удар был по селу Первомайское в Боровской громаде.

Также в области двое мужчин пострадали от удара FPV-дрона по Купянску, который произошел в 8:30 утра.

«40-летний мужчина госпитализирован, еще один пострадавший мужчина, которому 68 лет, от госпитализации отказался», — отметили прокуроры.

последствия обстрелов Харьковской области 6 октября 2024

Еще один пострадавший — 54-летний мужчина — также из Купянска. Его ранило днем — около 13:20 — обстрелом из артиллерии.

Около трех часов ночи россияне били кассетными боеприпасами по селу Новоосиново. Там ращрушены дома, хозпостройки, горели авто.

последствия обстрелов Харьковской области 6 октября 2024 6

Автор: Оксана Горун
Популярно
Авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины нанесли ВС РФ — Генштаб
Авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины нанесли ВС РФ — Генштаб
06.10.2024, 08:23
Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»
Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»
06.10.2024, 09:27
Новости Харькова — главное за 6 октября: открылся бал хризантем, идут дожди
Новости Харькова — главное за 6 октября: открылся бал хризантем, идут дожди
06.10.2024, 14:45
Сегодня 6 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 октября: какой праздник и день в истории
06.10.2024, 06:00
Смертельное ДТП случилось в Харькове: двое погибших, трое раненых (фото)
Смертельное ДТП случилось в Харькове: двое погибших, трое раненых (фото)
06.10.2024, 11:34
Погибший и трое раненых: появились фото последствий ударов по Харьковщине 6.10
Погибший и трое раненых: появились фото последствий ударов по Харьковщине 6.10
06.10.2024, 15:24

Новости по теме:

13:17
FPV-дрон убил гражданского на Харьковщине сегодня — ХОВА
16:44
Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине
16:13
Удары КАБ по Харькову: двое — погибли, по меньшей мере 15 человек – пострадали
22:14
Удар по Харькову: из-под завалов 12-этажки достали седьмого погибшего
20:59
Удар по Харькову: 5 погибших, 59 раненых и один пропавший без вести (видео)

Вы читали новость: «Погибший и трое раненых: появились фото последствий ударов по Харьковщине 6.10»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 15:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура 6 октября опубликовала кадры разрушений от обстрела кассетными боеприпасами в селе Новоосиново, а также — ударов FPV-дронов и артиллерии по Купянску и Боровой".