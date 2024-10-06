Погибший и трое раненых: появились фото последствий ударов по Харьковщине 6.10
Харьковская областная прокуратура 6 октября опубликовала кадры разрушений от обстрела кассетными боеприпасами в селе Новоосиново, а также — ударов FPV-дронов и артиллерии по Купянску и Боровой.
«6 октября около 11:20 враг с применением дрона попал по поселку Боровая Изюмского района, в результате чего погиб 56-летний гражданский мужчина», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ранее в ХОВА информировали, что смертельный удар был по селу Первомайское в Боровской громаде.
Также в области двое мужчин пострадали от удара FPV-дрона по Купянску, который произошел в 8:30 утра.
«40-летний мужчина госпитализирован, еще один пострадавший мужчина, которому 68 лет, от госпитализации отказался», — отметили прокуроры.
Еще один пострадавший — 54-летний мужчина — также из Купянска. Его ранило днем — около 13:20 — обстрелом из артиллерии.
Около трех часов ночи россияне били кассетными боеприпасами по селу Новоосиново. Там ращрушены дома, хозпостройки, горели авто.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, новости Харькова, обстрелы, погибший, поранені, прокуратура, фото;
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 15:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура 6 октября опубликовала кадры разрушений от обстрела кассетными боеприпасами в селе Новоосиново, а также — ударов FPV-дронов и артиллерии по Купянску и Боровой".