Погибший и трое раненых: появились фото последствий ударов по Харьковщине 6.10

Харьковская областная прокуратура 6 октября опубликовала кадры разрушений от обстрела кассетными боеприпасами в селе Новоосиново, а также — ударов FPV-дронов и артиллерии по Купянску и Боровой.

«6 октября около 11:20 враг с применением дрона попал по поселку Боровая Изюмского района, в результате чего погиб 56-летний гражданский мужчина», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее в ХОВА информировали, что смертельный удар был по селу Первомайское в Боровской громаде.

Также в области двое мужчин пострадали от удара FPV-дрона по Купянску, который произошел в 8:30 утра.

«40-летний мужчина госпитализирован, еще один пострадавший мужчина, которому 68 лет, от госпитализации отказался», — отметили прокуроры.

Еще один пострадавший — 54-летний мужчина — также из Купянска. Его ранило днем — около 13:20 — обстрелом из артиллерии.

Около трех часов ночи россияне били кассетными боеприпасами по селу Новоосиново. Там ращрушены дома, хозпостройки, горели авто.