Загиблий і троє поранених: з’явилися фото наслідків ударів по Харківщині 6.10
Харківська обласна прокуратура 6 жовтня опублікувала кадри руйнувань від обстрілу касетними боєприпасами в селі Новоосинове, а також – ударів FPV-дронів та артилерії по Куп’янську й Боровій.
“6 близько 11:20 ворог із застосуванням дрона поцілив по селищу Борова Ізюмського району, внаслідок чого загинув 56-річний цивільний чоловік”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Раніше в ХОВА інформували, що смертельний удар був по селу Першотравневе в Борівській громаді.
Також в області двоє чоловіків постраждали від удару FPV-дрона по Куп’янську, який стався о 8:30 ранку.
“40-річного чоловіка ушпиталено, ще один постраждалий чоловік, якому 68 років, від госпіталізації відмовився”, — зазначили прокурори.
Ще один постраждалий – 54-річний чоловік – також із Куп’янська. Його поранило вдень – близько 13:20 – обстрілом з артилерії.
Близько третьої години ночі росіяни били касетними боєприпасами по селу Новоосинове. Там розтрощені будинки, господарчі будівлі, горіли автівки.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблий, новини Харкова, обстріли, поранені, прокуратура, фото;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загиблий і троє поранених: з’явилися фото наслідків ударів по Харківщині 6.10»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 15:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура 6 жовтня опублікувала кадри руйнувань від обстрілу касетними боєприпасами в селі Новоосинове, а також – ударів FPV-дронів та артилерії по Куп’янську й Боровій".