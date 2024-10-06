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Загиблий і троє поранених: з’явилися фото наслідків ударів по Харківщині 6.10

Події 15:24   06.10.2024
Оксана Горун
Загиблий і троє поранених: з’явилися фото наслідків ударів по Харківщині 6.10

Харківська обласна прокуратура 6 жовтня опублікувала кадри руйнувань від обстрілу касетними боєприпасами в селі Новоосинове, а також – ударів FPV-дронів та артилерії по Куп’янську й Боровій.

“6 близько 11:20 ворог із застосуванням дрона поцілив по селищу Борова Ізюмського району, внаслідок чого загинув 56-річний цивільний чоловік”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

наслідки обстрілів Харківської області 6 жовтня 2024 7

Раніше в ХОВА інформували, що смертельний удар був по селу Першотравневе в Борівській громаді.

Також в області двоє чоловіків постраждали від удару FPV-дрона по Куп’янську, який стався о 8:30 ранку.

“40-річного чоловіка ушпиталено, ще один постраждалий чоловік, якому 68 років, від госпіталізації відмовився”, — зазначили прокурори.

наслідки обстрілів Харківської області 6 жовтня 2024

Ще один постраждалий – 54-річний чоловік – також із Куп’янська. Його поранило вдень – близько 13:20 – обстрілом з артилерії.

Близько третьої години ночі росіяни били касетними боєприпасами по селу Новоосинове. Там розтрощені будинки, господарчі будівлі, горіли автівки.

наслідки обстрілів Харківської області 6 жовтня 2024 6

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура 6 жовтня опублікувала кадри руйнувань від обстрілу касетними боєприпасами в селі Новоосинове, а також – ударів FPV-дронів та артилерії по Куп’янську й Боровій".