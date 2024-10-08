Внезапные прилеты по Харькову: тип оружия, которое не заметила ПВО, выясняют

Мэр Харькова Игорь Терехов 8 октября заявил, что по Харькову нанесли несколько ударов. Все пришлись по гражданскому предприятию, на месте — пожар, есть пострадавшие.

«Прилет был не один, а несколько. Тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и шесть пострадавших», — написал Терехов.

Также начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что тип оружия, которым наносили удар, выясняют.

Ранее Терехов заявлял (предварительно) об ударе ракетой, Синегубов — КАБом.

При этом под обстрел Харьков попал на фоне отбоя воздушной тревоги. Ее не было с 05:10 утра. Ни Воздушные силы ВСУ, ни начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, ни популярные в городе мониторинговые каналы не предупреждали об угрозе. Тревогу не объявили и после удара.