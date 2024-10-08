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Внезапные прилеты по Харькову: тип оружия, которое не заметила ПВО, выясняют

Происшествия 11:24   08.10.2024
Оксана Горун
Внезапные прилеты по Харькову: тип оружия, которое не заметила ПВО, выясняют Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов 8 октября заявил, что по Харькову нанесли несколько ударов. Все пришлись по гражданскому предприятию, на месте — пожар, есть пострадавшие.

«Прилет был не один, а несколько. Тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и шесть пострадавших», — написал Терехов.

Также начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что тип оружия, которым наносили удар, выясняют.

Ранее Терехов заявлял (предварительно) об ударе ракетой, Синегубов — КАБом.

При этом под обстрел Харьков попал на фоне отбоя воздушной тревоги. Ее не было с 05:10 утра. Ни Воздушные силы ВСУ, ни начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, ни популярные в городе мониторинговые каналы не предупреждали об угрозе. Тревогу не объявили и после удара.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов 8 октября заявил, что по Харькову нанесли несколько ударов. Все пришлись по гражданскому предприятию, на месте — пожар, есть пострадавшие".