Внезапные прилеты по Харькову: тип оружия, которое не заметила ПВО, выясняют
Мэр Харькова Игорь Терехов 8 октября заявил, что по Харькову нанесли несколько ударов. Все пришлись по гражданскому предприятию, на месте — пожар, есть пострадавшие.
«Прилет был не один, а несколько. Тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и шесть пострадавших», — написал Терехов.
Также начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что тип оружия, которым наносили удар, выясняют.
Ранее Терехов заявлял (предварительно) об ударе ракетой, Синегубов — КАБом.
При этом под обстрел Харьков попал на фоне отбоя воздушной тревоги. Ее не было с 05:10 утра. Ни Воздушные силы ВСУ, ни начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, ни популярные в городе мониторинговые каналы не предупреждали об угрозе. Тревогу не объявили и после удара.
Читайте также: Пятеро раненых вследствие обстрела Харькова (дополняется)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, оружие, прилеты, синегубов, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Внезапные прилеты по Харькову: тип оружия, которое не заметила ПВО, выясняют»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов 8 октября заявил, что по Харькову нанесли несколько ударов. Все пришлись по гражданскому предприятию, на месте — пожар, есть пострадавшие".