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Раптові прильоти по Харкову: тип зброї, яку не помітила ППО, з’ясовують

Події 11:24   08.10.2024
Оксана Горун
Раптові прильоти по Харкову: тип зброї, яку не помітила ППО, з’ясовують Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов 8 жовтня заявив, що по Харкову завдали кілька ударів. Усі припали по цивільному підприємству, на місці – пожежа, є постраждалі.

“Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих”, – написав Терехов.

Також начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що тип зброї, яким завдавали удару, з’ясовують.

Раніше Терехов заявляв (попередньо) про удар ракетою, Синєгубов – КАБом.

При цьому під обстріл Харків потрапив на фоні відбою повітряної тривоги. Її не було з 5:10 ранку. Ані Повітряні сили ЗСУ, ані начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, ані популярні в місті моніторингові канали не попереджали про загрозу. Тривогу не оголосили й після удару.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов 8 жовтня заявив, що по Харкову завдали кілька ударів. Усі припали по цивільному підприємству, на місці – пожежа, є постраждалі".