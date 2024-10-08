Раптові прильоти по Харкову: тип зброї, яку не помітила ППО, з’ясовують

Мер Харкова Ігор Терехов 8 жовтня заявив, що по Харкову завдали кілька ударів. Усі припали по цивільному підприємству, на місці – пожежа, є постраждалі.

“Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих”, – написав Терехов.

Також начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що тип зброї, яким завдавали удару, з’ясовують.

Раніше Терехов заявляв (попередньо) про удар ракетою, Синєгубов – КАБом.

При цьому під обстріл Харків потрапив на фоні відбою повітряної тривоги. Її не було з 5:10 ранку. Ані Повітряні сили ЗСУ, ані начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, ані популярні в місті моніторингові канали не попереджали про загрозу. Тривогу не оголосили й після удару.