Двое пострадавших от обстрелов Харькова в тяжелом состоянии в больнице

Всего после вчерашних вражеских ударов по Харькову в больницах остаются 16 людей, двое из них – в тяжелом состоянии.

«Утром 9 октября в больницах остаются 16 человек, двое в тяжелом состоянии: 35-летняя женщина со взрывным ранением и черепно-мозговой травмой и 46-летний мужчина, получивший черепно-мозговую травму, травму нижней конечности», – сообщили в пресс-службе ХОВА.

Остальные госпитализированные в состоянии средний тяжести. Накануне госпитализировали 25 пострадавших, в том числе – 16-летнего парня с резанными ранами нижних конечностей и акубаротравмой. Еще один ребенок 10 лет получил медпомощь на месте обстрела.

Всего в результате обстрелов Харькова пострадали 42 человека, среди них – двое детей.