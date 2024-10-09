Двое пострадавших от обстрелов Харькова в тяжелом состоянии в больнице
Всего после вчерашних вражеских ударов по Харькову в больницах остаются 16 людей, двое из них – в тяжелом состоянии.
«Утром 9 октября в больницах остаются 16 человек, двое в тяжелом состоянии: 35-летняя женщина со взрывным ранением и черепно-мозговой травмой и 46-летний мужчина, получивший черепно-мозговую травму, травму нижней конечности», – сообщили в пресс-службе ХОВА.
Остальные госпитализированные в состоянии средний тяжести. Накануне госпитализировали 25 пострадавших, в том числе – 16-летнего парня с резанными ранами нижних конечностей и акубаротравмой. Еще один ребенок 10 лет получил медпомощь на месте обстрела.
Всего в результате обстрелов Харькова пострадали 42 человека, среди них – двое детей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: больницы, обстрел, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 10:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего после вчерашних вражеских ударов по Харькову в больницах остаются 16 людей, двое из них – в тяжелом состоянии. ".