Двоє постраждалих від обстрілів Харкова в тяжкому стані в лікарні

Загалом після вчорашніх ворожих ударів по Харкову у лікарнях залишаються 16 людей, двоє з них – у тяжкому стані.

“Вранці 9 жовтня у лікарнях залишаються 16 осіб, двоє у тяжкому стані: 35-річна жінка з вибуховим пораненням та черепно-мозковою травмою та 46-річний чоловік, який отримав черепно-мозкову травму, травму нижньої кінцівки”, – повідомили у пресслужбі ХОВА.

Інші госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Напередодні госпіталізували 25 постраждалих, зокрема – 16-річного хлопця з різаними ранами нижніх кінцівок та акубаротравмою. Ще одна дитина 10 років отримала медичну допомогу на місці обстрілу.

Загалом внаслідок обстрілів Харкова постраждали 42 особи, серед них – двоє дітей.