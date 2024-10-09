Двоє постраждалих від обстрілів Харкова в тяжкому стані в лікарні
Загалом після вчорашніх ворожих ударів по Харкову у лікарнях залишаються 16 людей, двоє з них – у тяжкому стані.
“Вранці 9 жовтня у лікарнях залишаються 16 осіб, двоє у тяжкому стані: 35-річна жінка з вибуховим пораненням та черепно-мозковою травмою та 46-річний чоловік, який отримав черепно-мозкову травму, травму нижньої кінцівки”, – повідомили у пресслужбі ХОВА.
Інші госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Напередодні госпіталізували 25 постраждалих, зокрема – 16-річного хлопця з різаними ранами нижніх кінцівок та акубаротравмою. Ще одна дитина 10 років отримала медичну допомогу на місці обстрілу.
Загалом внаслідок обстрілів Харкова постраждали 42 особи, серед них – двоє дітей.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 10:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом після вчорашніх ворожих ударів по Харкову у лікарнях залишаються 16 людей, двоє з них – у тяжкому стані. ".