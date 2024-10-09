Передвигаться на авто опасно — Задоренко обратился к жителям Казачьей Лопани
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко обратился к жителям Казачьей Лопани после очередной атаки армии РФ.
Он сообщил, что в поселке российский FPV-дрон атаковал авто, где ехали трое жителей – двое мужчин и женщина.
76-летнюю женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с контузией и обломочными ранениями спины. Мужчины получили контузии и острые реакции на стресс, от госпитализации отказались, добавил Задоренко.
«Казачья Лопань ежедневно подвергается вражеским обстрелам и атакам дронов. Передвигаться по поселку опасно, особенно на автомобилях, поскольку оккупанты сознательно выбирают их как цели и совершают террор против мирного населения», — призвал Задоренко.
Напомним, в ХОВА сообщали, что враг атаковал FPV-дроном авто в Казачьей Лопани около 10:30.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, задоренко, Козачья Лопань, обратился, обстрел, удар;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко обратился к жителям Казачьей Лопани после очередной атаки армии РФ.".