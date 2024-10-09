Передвигаться на авто опасно — Задоренко обратился к жителям Казачьей Лопани

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко обратился к жителям Казачьей Лопани после очередной атаки армии РФ.

Он сообщил, что в поселке российский FPV-дрон атаковал авто, где ехали трое жителей – двое мужчин и женщина.

76-летнюю женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с контузией и обломочными ранениями спины. Мужчины получили контузии и острые реакции на стресс, от госпитализации отказались, добавил Задоренко.

«Казачья Лопань ежедневно подвергается вражеским обстрелам и атакам дронов. Передвигаться по поселку опасно, особенно на автомобилях, поскольку оккупанты сознательно выбирают их как цели и совершают террор против мирного населения», — призвал Задоренко.

Напомним, в ХОВА сообщали, что враг атаковал FPV-дроном авто в Казачьей Лопани около 10:30.