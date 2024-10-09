Новости Харькова — главное за 9 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:18

Генштаб: 18 боев было на Купянском направлении, четыре – на Харьковском

За минувшие сутки на Харьковском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага. Оккупанты штурмовали наши позиции в районе Волчанска и Старицы.

Кроме того, по данным Генштаба, на Купянском направлении враг пытался наступать 18 раз.

«Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки», – написали в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Питомник, Харьков, Малые Проходы, Боровская Андреевка, Петропавловка, Черкасская Лозовая, Вишневое, Первомайское, Богуславка.

07:46

На Харьковщине уменьшилось количество пожаров в экосистемах – ГСЧС

За сутки пожарные выезжали тушить на Харьковщине 28 пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС уточнили, что четыре пожара возникло из-за вражеских обстрелов области. В частности, спасатели проинформировали о результатах вечернего удара РФ по Харькову.

«В 17:00 вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу посреди жилой застройки Салтовского района города. Боеприпас попал в землю неподалеку от многоэтажек. По предварительным данным, погибли мужчина и женщина, 5 человек пострадали. На месте происшествия работали спасатели и саперы ГСЧС. Кроме того, психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям», – написали спасатели.

Также уменьшилось количество пожаров в природных экосистемах – за сутки было 14 возгораний на площади 22,4 га.

07:05

Оккупанты запускали КАБы, ударные беспилотники, баллистику – тревога на Харьковщине длилась почти всю ночь

В Харькове и области тревога прозвучала в 23:29. Из-за подлета вражеского беспилотника к региону, в Воздушных силах ВСУ предупредили о возможной работе ПВО.

В 00:12 дали отбой, но ненадолго – уже в 00:16 тревогу возобновили. Причина была та же – в соседней области курсировали вражеские беспилотники.

В 02:59 на северо-востоке заметили активность вражеской авиации, а в Воздушных силах предупредили о возможном авиаударе.

Уже в 03:15 враг запустил в сторону Харьковщины КАБы.

А в 03:44 в Воздушных силах об’явили о возможном применении баллистики на востоке.

На этот раз обошлось без пусков и в 04:04 прозвучал отбой.