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Трое погибших, 33 раненых в результате вчерашних обстрелов Харькова и области

Происшествия 08:34   09.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Трое погибших, 33 раненых в результате вчерашних обстрелов Харькова и области Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке 9 октября сообщил о последствиях вражеских ударов по Харькову и области за минувшие сутки. 

«10:38 г. Харьков. В результате обстрела КАБ частично разрушено производственное здание цеха предприятия, 1 частное домовладение и 30 автомобилей. Пострадали 28 человек (из них 1 ребенок – 16 лет). 17:02 г. Харьков, Салтовский район. Обстрел ФАБ-250. Повреждены 16 домов. Погибли 2 человека, пострадали 5 человек», – написал Синегубов.

Вечером под ударом оказался Купянский район. В селе Кругляковка вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибла 77-летняя женщина, позже враг выпустил по Купянску КАБ, разрушены склады.

А в 23:19 авиабомба упала на село Боровская Андреевка в Изюмском районе. Там горел жилой дом, две хозпостройки, погиб 33-летний мужчина.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке 9 октября сообщил о последствиях вражеских ударов по Харькову и области за минувшие сутки. ".