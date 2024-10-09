Троє загиблих, 33 поранених внаслідок вчорашніх обстрілів Харкова та області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні 9 жовтня повідомив про наслідки ворожих ударів по Харкову та області за минулу добу.

“10:38 м. Харків. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано виробничу будівлю цеху підприємства, 1 приватне домоволодіння та 30 автомобілів. Постраждали 28 осіб (з них 1 дитина – 16 років). 17:02 м. Харків, Салтівський район. Обстріл ФАБ-250. Пошкоджено 16 будинків”, – написав Синєгубов.

Увечері під ударом опинився Куп’янський район. У селі Кругляківка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинула 77-річна жінка, пізніше ворог випустив по Куп’янську КАБ, зруйновані склади.

А о 23:19 авіабомба впала на село Борівська Андріївка в Ізюмському районі. Там горів житловий будинок, дві господарські будівлі, загинув 33-річний чоловік.