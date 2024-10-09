Новини Харкова — головне за 9 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:18

Генштаб: 18 боїв було на Куп’янському напрямку, чотири – на Харківському

Минулої доби на Харківському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога. Окупанти штурмували наші позиції в районі Вовчанська та Стариці.

Крім того, за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог намагався наступати 18 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки”, – написали в ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Питомник, Харків, Малі Проходи, Борівська Андріївка, Петропавлівка, Черкаська Лозова, Вишневе, Першотравневе, Богуславка.

07:46

На Харківщині зменшилась кількість пожеж в екосистемах – ДСНС

За добу пожежники виїжджали гасити на Харківщині 28 пожеж, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

У ДСНС уточнили, що чотири пожежі виникли через ворожі обстріли області. Зокрема, рятувальники поінформували про результати вечірнього удару РФ по Харкову.

“О 17:00 ворожа авіація скинула керовану авіабомбу посеред житлової забудови Салтівського району міста. Боєприпас потрапив у землю неподалік багатоповерхівок. За попередніми даними, загинули чоловік і жінка, 5 людей постраждали. На місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС. Крім того, психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям”, – написали рятувальники.

Також зменшилася кількість пожеж у природних екосистемах – за добу було 14 загорянь на площі 22,4 га.

07:05

Окупанти запускали КАБи, ударні безпілотники, балістику – тривога на Харківщині тривала майже всю ніч

У Харкові та області тривога пролунала о 23:29. Через підліт ворожого безпілотника до регіону, у Повітряних силах ЗСУ попередили про можливу роботу ППО.

О 00:12 дали відбій, але ненадовго – вже о 00:16 тривогу відновили. Причина була та сама – у сусідній області курсували ворожі безпілотники.

О 02:59 на північному сході помітили активність ворожої авіації, а у Повітряних силах попередили про можливий авіаудар.

Вже о 03:15 ворог запустив у бік Харківщини КАБи.

А о 03:44 у Повітряних силах оголосили про можливе застосування балістики на сході.

Цього разу обійшлося без пусків та о 04:04 пролунав відбій.