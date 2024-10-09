На Харківщині зменшилась кількість пожеж в екосистемах – ДСНС

За добу пожежники виїжджали гасити на Харківщині 28 пожеж, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

У ДСНС уточнили, що чотири пожежі виникли через ворожі обстріли області. Зокрема, рятувальники поінформували про результати вечірнього удару РФ по Харкову.

“О 17:00 ворожа авіація скинула керовану авіабомбу посеред житлової забудови Салтівського району міста. Боєприпас потрапив у землю неподалік багатоповерхівок. За попередніми даними, загинули чоловік і жінка, 5 людей постраждали. На місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС. Крім того, психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям”, – написали рятувальники.

Також зменшилася кількість пожеж у природних екосистемах – за добу було 14 загорянь на площі 22,4 га.