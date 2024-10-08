Ліс горів майже тиждень: пожежу на Харківщині гасили 90 рятувальників

За добу на Харківщині виникло 65 пожеж, одне загоряння – через ворожі обстріли, проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Ввечері росіяни вдарили по прифронтовому селу Миронівка Золочівської громади Богодухівського району. На його околиці спалахнула суха трава на площі 2 га. На щастя, без постраждалих. З вогнем боролося 1 відділення рятувальників ДСНС на автоцистерні”, – розповіли рятувальники.

Крім того, напередодні ввечері співробітники ДСНС ліквідували пожежу на території Борівського лісництва поблизу села Піски-Радьківські Борівської громади. Займання виникло через ворожий обстріл ще 2 жовтня та почало поширюватися з Донецької області. За цей час у вогні загинуло четверо людей, двоє отримали опіки, 60 осіб довелося евакуювати.

“Вогнем знищено понад тисячу самовільно зведених дерев’яних забудов. Від ДСНС у піковий період було залучено 20 одиниць техніки та 90 рятувальників, від лісового господарства – шість одиниць техніки та 10 працівників”, – зазначили у ДСНС.

Усього за добу в природних екосистемах регіону виникло 37 пожеж, горіло близько 20 га.