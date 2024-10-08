Лес горел почти неделю: масштабный пожар на Харьковщине тушили 90 спасателей
За сутки на Харьковщине возникло 65 пожаров, одно возгорание – из-за вражеских обстрелов, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«К вечеру россияне ударили по прифронтовому селу Мироновка Золочевской общины Богодуховского района. На его окраине загорелась сухая трава на площади 2 га. К счастью, без пострадавших. С огнем боролось 1 отделение спасателей ГСЧС на автоцистерне», – рассказали спасатели.
Кроме того, накануне вечером сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на территории Боровского лесничества вблизи села Пески Радковские Боровской общины. Возгорание возникло из-за вражеского обстрела еще 2 октября и начало распространяться с Донецкой области. За это время в огне погибло четверо людей, двое – получили ожоги, 60 человек пришлось эвакуировать.
«Огнем уничтожено более тысячи самовольно возведенных деревянных застроек. От ГСЧС в пиковый период было привлечено 20 единиц техники и 90 спасателей, от лесного хозяйства – 6 единиц техники и 10 работников», – отметили в ГСЧС.
Всего за сутки в природных экосистемах региона возникло 37 пожаров, горело около 20 га.
Читайте также: «Спасатели уже 2 месяца ждут дожди» — ГСЧС о пожарах в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Лес горел почти неделю: масштабный пожар на Харьковщине тушили 90 спасателей»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 08:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине возникло 65 пожаров, одно возгорание – из-за вражеских обстрелов, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".