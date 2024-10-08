Лес горел почти неделю: масштабный пожар на Харьковщине тушили 90 спасателей

За сутки на Харьковщине возникло 65 пожаров, одно возгорание – из-за вражеских обстрелов, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К вечеру россияне ударили по прифронтовому селу Мироновка Золочевской общины Богодуховского района. На его окраине загорелась сухая трава на площади 2 га. К счастью, без пострадавших. С огнем боролось 1 отделение спасателей ГСЧС на автоцистерне», – рассказали спасатели.

Кроме того, накануне вечером сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на территории Боровского лесничества вблизи села Пески Радковские Боровской общины. Возгорание возникло из-за вражеского обстрела еще 2 октября и начало распространяться с Донецкой области. За это время в огне погибло четверо людей, двое – получили ожоги, 60 человек пришлось эвакуировать.

«Огнем уничтожено более тысячи самовольно возведенных деревянных застроек. От ГСЧС в пиковый период было привлечено 20 единиц техники и 90 спасателей, от лесного хозяйства – 6 единиц техники и 10 работников», – отметили в ГСЧС.

Всего за сутки в природных экосистемах региона возникло 37 пожаров, горело около 20 га.