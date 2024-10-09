На Харьковщине уменьшилось количество пожаров в экосистемах – ГСЧС
За сутки пожарные выезжали тушить на Харьковщине 28 пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В ГСЧС уточнили, что четыре пожара возникло из-за вражеских обстрелов области. В частности, спасатели проинформировали о результатах вечернего удара РФ по Харькову.
«В 17:00 вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу посреди жилой застройки Салтовского района города. Боеприпас попал в землю неподалеку от многоэтажек. По предварительным данным, погибли мужчина и женщина, 5 человек пострадали. На месте происшествия работали спасатели и саперы ГСЧС. Кроме того, психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям», – написали спасатели.
Также уменьшилось количество пожаров в природных экосистемах – за сутки было 14 возгораний на площади 22,4 га.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, пожарные;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 07:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки пожарные выезжали тушить на Харьковщине 28 пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".