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На Харьковщине уменьшилось количество пожаров в экосистемах – ГСЧС

Происшествия 07:42   09.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине уменьшилось количество пожаров в экосистемах – ГСЧС

За сутки пожарные выезжали тушить на Харьковщине 28 пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС уточнили, что четыре пожара возникло из-за вражеских обстрелов области. В частности, спасатели проинформировали о результатах вечернего удара РФ по Харькову.

«В 17:00 вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу посреди жилой застройки Салтовского района города. Боеприпас попал в землю неподалеку от многоэтажек. По предварительным данным, погибли мужчина и женщина, 5 человек пострадали. На месте происшествия работали спасатели и саперы ГСЧС. Кроме того, психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям», – написали спасатели.

Также уменьшилось количество пожаров в природных экосистемах – за сутки было 14 возгораний на площади 22,4 га.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 07:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки пожарные выезжали тушить на Харьковщине 28 пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".