ЗСУ зірвали плани РФ, ворог відмовляється виконувати накази – ОТУВ «Харків»
Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, ворог продовжує регулярно атакувати наші позиції, повідомили вранці 9 жовтня в ОТУВ “Харків”.
У районі Стариці ворог намагався збільшити кількість особового складу, проте ЗСУ завадили планам окупантів, вдаривши по місцях скупчення росіян. Після значних втрат військові РФ відмовляються виконувати накази та бойові завдання, розповіли в ОТУВ “Харків”. Тим часом у Глибокому противник намагається провести ротацію та шукає нові маршрути для пересування.
“У Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Відзначено збільшення використання армією Росії снарядів виробництва Північної Кореї”, – додали у ЗСУ.
Втрати ворога за добу: 20 убитих, 40 поранених, четверо полонених. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив артсистему, авто, 14 БПЛА. Також українські військові знищили 21 укриття РФ та місце для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 09:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, ворог продовжує регулярно атакувати наші позиції, повідомили вранці 9 жовтня в ОТУВ “Харків”.".