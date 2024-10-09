ВСУ сорвали планы РФ, враг отказывается выполнять приказы – ОТГВ «Харьков»
Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, враг продолжает регулярно атаковать наши позиции, сообщили утром 9 октября в ОТГВ «Харьков».
В районе Старицы враг пытался увеличить количество личного состава, однако ВСУ помешали планам оккупантов, ударив по местам скопления россиян. После значительных потерь военные РФ отказываются выполнять приказы и боевые задания, рассказали в ОТГВ «Харьков». Тем временем в Глубоком противник пытается провести ротацию и ищет новые маршруты для передвижения.
«В Волчанске противник осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Отмечено увеличение использования армией России снарядов производства Северной Кореи», – добавили в ВСУ.
Потери врага за сутки: 20 убитых, 40 раненых, четверо пленных. Кроме того, на Харьковском направлении враг лишился артсистемы, авто, 14 БПЛА. Также украинские военные уничтожили 21 укрытие РФ и место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 09:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, враг продолжает атаковать наши позиции, сообщили утром 9 октября в ОТГВ «Харьков».".