ВСУ сорвали планы РФ, враг отказывается выполнять приказы – ОТГВ «Харьков»

Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, враг продолжает регулярно атаковать наши позиции, сообщили утром 9 октября в ОТГВ «Харьков».

В районе Старицы враг пытался увеличить количество личного состава, однако ВСУ помешали планам оккупантов, ударив по местам скопления россиян. После значительных потерь военные РФ отказываются выполнять приказы и боевые задания, рассказали в ОТГВ «Харьков». Тем временем в Глубоком противник пытается провести ротацию и ищет новые маршруты для передвижения.

«В Волчанске противник осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Отмечено увеличение использования армией России снарядов производства Северной Кореи», – добавили в ВСУ.

Потери врага за сутки: 20 убитых, 40 раненых, четверо пленных. Кроме того, на Харьковском направлении враг лишился артсистемы, авто, 14 БПЛА. Также украинские военные уничтожили 21 укрытие РФ и место для хранения боеприпасов.