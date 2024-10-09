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КАБ влучив у приватний будинок в селищі Слатине – Задоренко

Події 15:47   09.10.2024
Вікторія Яковенко
КАБ влучив у приватний будинок в селищі Слатине – Задоренко

Окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине на Харківщині, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко близько 15:30.

«У Слатиному – пряме влучання КАБу у житловий будинок. Загалом пошкоджено не менше десяти приватних будинків. Інформація щодо поранених уточнюється», – уточнив Задоренко.

Нагадаємо, також близько 15:30 вибухи чули і в Харкові.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 15:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине на Харківщині, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко близько 15:30.".