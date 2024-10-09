КАБ попал в частный дом в поселке Слатино – Задоренко

Оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино в Харьковской области, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко около 15:30.

«В Слатино – прямое попадание КАБа в жилой дом. В общем повреждены не менее десяти частных домов. Информация о раненых уточняется», — уточнил Задоренко.

Напомним, также около 15.30 взрывы слышали и в Харькове.