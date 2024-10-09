КАБ попал в частный дом в поселке Слатино – Задоренко
Оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино в Харьковской области, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко около 15:30.
«В Слатино – прямое попадание КАБа в жилой дом. В общем повреждены не менее десяти частных домов. Информация о раненых уточняется», — уточнил Задоренко.
Напомним, также около 15.30 взрывы слышали и в Харькове.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дім, дом, КАБ, Слатино, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 15:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино в Харьковской области, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко около 15:30.".