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КАБ попал в частный дом в поселке Слатино – Задоренко

Происшествия 15:47   09.10.2024
Виктория Яковенко
КАБ попал в частный дом в поселке Слатино – Задоренко

Оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино в Харьковской области, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко около 15:30.

«В Слатино – прямое попадание КАБа в жилой дом. В общем повреждены не менее десяти частных домов. Информация о раненых уточняется», — уточнил Задоренко.

Напомним, также около 15.30 взрывы слышали и в Харькове.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 15:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино в Харьковской области, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко около 15:30.".