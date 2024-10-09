Пересуватися селищем небезпечно: Задоренко звернувся до жителів Козачої Лопані

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко звернувся до жителів Козачої Лопані після чергової атаки армії РФ.

Він повідомив, що у селищі російський FPV-дрон атакував авто, де їхали троє мешканців – двоє чоловіків та жінка.

76-річну жінку шпиталізували до лікарні у стані середньої важкості з контузією та уламковими пораненнями спини. Чоловіки зазнали контузій та гострих реакцій на стрес, від госпіталізації відмовилися, додав Задоренко.

«Козача Лопань щодня піддається ворожим обстрілам і атакам дронів. Пересуватися селищем небезпечно, особливо на автомобілях, оскільки окупанти свідомо обирають їх як цілі і чинять терор проти мирного населення», – закликав Задоренко.

Нагадаємо, у ХОВА повідомляли, що ворог атакував FPV-дроном авто в Козачій Лопані близько 10:30.