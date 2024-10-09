Пересуватися селищем небезпечно: Задоренко звернувся до жителів Козачої Лопані
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко звернувся до жителів Козачої Лопані після чергової атаки армії РФ.
Він повідомив, що у селищі російський FPV-дрон атакував авто, де їхали троє мешканців – двоє чоловіків та жінка.
76-річну жінку шпиталізували до лікарні у стані середньої важкості з контузією та уламковими пораненнями спини. Чоловіки зазнали контузій та гострих реакцій на стрес, від госпіталізації відмовилися, додав Задоренко.
«Козача Лопань щодня піддається ворожим обстрілам і атакам дронів. Пересуватися селищем небезпечно, особливо на автомобілях, оскільки окупанти свідомо обирають їх як цілі і чинять терор проти мирного населення», – закликав Задоренко.
Нагадаємо, у ХОВА повідомляли, що ворог атакував FPV-дроном авто в Козачій Лопані близько 10:30.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, задоренко, Козачья Лопань, обратился, обстріл, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко звернувся до жителів Козачої Лопані після чергової атаки армії РФ.".