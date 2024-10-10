Что показывают иностранцам в Харькове, рассказал Терехов

В Харьков регулярно приезжают иностранные делегации – представители международных фондов, организаций, финансовых учреждений, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Мэр напомнил о недавнем визите министра обороны Нидерландов. Во время визита он, в частности, посетил Северную Салтовку.

«Были очень серьезные переговоры. Мы показывали им разрушенные дома, Северную Салтовку, разрушенную критическую инфраструктуру. Для нас очень важна сегодня помощь и международных организаций, и стран, которые поддерживают нас. Нам необходима сегодня и военная поддержка, и политическая поддержка, и финансовая поддержка. Кстати, я очень благодарен министру обороны Нидерландов за его позицию, за поддержку Украины и за поддержку наших славных вооруженных сил Украины», – сказал Терехов.