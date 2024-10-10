Есть напряжение среди горожан — Терехов о сложной ситуации в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 10 октября рассказал о последствиях «прилетов» КАБов по городу за прошедшие два дня.

«Действительно сложная оперативная ситуация в городе, потому что город каждый день подвергается обстрелам российских агрессоров. Накануне было попадание. К счастью, это была открытая местность. Но пострадали частные дома, пострадала одна пожилая женщина. Кроме этого, выбито большое количество окон в многоэтажках и частных домах. Позавчера был мощный обстрел города Харькова. Было два обстрела. Первый – по Индустриальному району. Это частный объект, частное производство. Тогда пострадало очень много людей, очень много разрушений. После этого последовало попадание в открытую местность. Но у нас было два человека погибших. Это Северная Салтовка. Очень много разрушений совершил этот взрыв. Было 42 обращения (за медицинской помощью), 25 человек госпитализировали в разной степени тяжести, двое в тяжелом состоянии сейчас находятся в больнице», — сообщил Терехов.

Он также поделился наблюдениями за эмоциональным состоянием жителей Харькова.

«Есть определенное напряжение среди горожан, когда идут такие обстрелы. Но дух боевой, и России не запугать нас», — заявил городской голова Харькова.