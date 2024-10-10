Є напруга серед городян – Терехов щодо складної ситуації в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону 10 жовтня розповів про наслідки “прильотів” КАБів по місту за минулі два дні.

“Дійсно складна оперативна ситуація в місті, бо місто кожного дня потерпає від обстрілів російських агресорів. Напередодні дійсно було влучання. На щастя, це була відкрита місцевість. Але постраждали приватні будинки, постраждала одна жіночка похилого віку. Крім цього, вибито дуже багато вікон у багатоповерхівках і приватних будинках. Позавчора був потужний обстріл міста Харкова. Було два обстріли. Перший – по Індустріальному району. Це приватний об’єкт, приватне виробництво. Тоді постраждало дуже багато людей, дуже багато було руйнацій. Після цього було влучання у відкриту місцевість. Але в нас було двоє людей, які загинули. Це Північна Салтівка. Дуже багато руйнацій накоїв цей вибух. Було 42 звернення (за медичною допомогою), 25 людей госпіталізували в різному ступені важкості, двоє в дуже тяжкому стані зараз перебувають у лікарні”, – сказав Терехов.

Він також поділився спостереженнями за емоційним станом мешканців Харкова.

“Є певна напруга серед городян, коли йдуть такі обстріли. Але дух бойовий, і Росії не залякати нас”, – заявив міський голова Харкова.