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Що показують іноземцям у Харкові, розповів Терехов

Суспільство 11:34   10.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що показують іноземцям у Харкові, розповів Терехов

До Харкова регулярно приїжджають іноземні делегації – представники міжнародних фондів, організацій, фінансових установ, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Міський голова нагадав про нещодавній візит міністра оборони Нідерландів. Під час візиту він, зокрема, відвідав Північну Салтівку.

“Були дуже серйозні перемовини. Ми показували їм зруйновані будинки, Північну Салтівку, критичну інфраструктуру, яка зруйнована. Для нас дуже важлива сьогодні допомога і міжнародних організацій, і країн, які підтримують нас. Нам необхідна сьогодні і військова підтримка, і політична підтримка, і фінансова підтримка. До речі, я дуже вдячний міністру оборони Нідерландів за його позицію, за підтримку України і за підтримку наших славетних збройних сил України”, – сказав Терехов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 11:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харкова регулярно приїжджають іноземні делегації – представники міжнародних фондів, організацій, фінансових установ, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".