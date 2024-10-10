Полярное сияние снова можно увидеть над Харьковом (фото, видео)

Мощная геомагнитная буря, бушующая в северном и южном полушариях вечером 10 октября, повлекла уже не такое редкое для Украины явление – Полярное сияние.

Сейчас Kp-индекс достигает 8 и, согласно прогнозу сайта spaceweatherlive.com, в ближайшее время мощность Авроры будет расти.

Полярное сияние невооруженным глазом имеет вид розовой дымки на севере небосвода. Для его наблюдения лучше выбрать место, где нет света от фонарей, а также смотреть через объектив смартфона или фотокамеры, выбрав соответствующий режим съемки.

Фото и видео Елена Нагорная