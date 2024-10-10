Полярное сияние снова можно увидеть над Харьковом (фото, видео)
Фото: Елена Нагорная
Мощная геомагнитная буря, бушующая в северном и южном полушариях вечером 10 октября, повлекла уже не такое редкое для Украины явление – Полярное сияние.
Сейчас Kp-индекс достигает 8 и, согласно прогнозу сайта spaceweatherlive.com, в ближайшее время мощность Авроры будет расти.
Полярное сияние невооруженным глазом имеет вид розовой дымки на севере небосвода. Для его наблюдения лучше выбрать место, где нет света от фонарей, а также смотреть через объектив смартфона или фотокамеры, выбрав соответствующий режим съемки.
Фото и видео Елена Нагорная
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: магнитные бури, полярное сияние, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 21:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мощная геомагнитная буря, бушующая в северном и южном полушариях вечером 10 октября, повлекла уже не такое редкое для Украины явление – Полярное сияние.".