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Полярное сияние снова можно увидеть над Харьковом (фото, видео)

Общество 21:49   10.10.2024
Оксана Якушко
Полярное сияние снова можно увидеть над Харьковом (фото, видео) Фото: Елена Нагорная

Мощная геомагнитная буря, бушующая в северном и южном полушариях вечером 10 октября, повлекла уже не такое редкое для Украины явление – Полярное сияние.

Сейчас Kp-индекс достигает 8 и, согласно прогнозу сайта spaceweatherlive.com, в ближайшее время мощность Авроры будет расти.

Полярное сияние невооруженным глазом имеет вид розовой дымки на севере небосвода. Для его наблюдения лучше выбрать место, где нет света от фонарей, а также смотреть через объектив смартфона или фотокамеры, выбрав соответствующий режим съемки.

Фото и видео Елена Нагорная

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 21:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мощная геомагнитная буря, бушующая в северном и южном полушариях вечером 10 октября, повлекла уже не такое редкое для Украины явление – Полярное сияние.".