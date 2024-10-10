Полярне сяйво знов можна побачити над Харковом (фото, відео)

Потужна геомагнітна буря, що вирує у північній та південній півкулях ввечері 10 жовтня, спричинила вже не таке рідкісне для України явище – Полярне сяйво.

Нині Kp-індекс сягає 8 і згідно з прогнозом сайту spaceweatherlive.com протягом найближчої години потужність Аврори зростатиме.

Полярне сяйво неозброєним оком має вигляд рожевої димки на півночі небосхилу. Для його спостереження краще обрати місце, де немає світла від ліхтарів, а також дивитися через об’єктив смартфона чи фотокамери, обравши відповідний режим фільмування.

Фото і відео Олена Нагорна