Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

Полярне сяйво знов можна побачити над Харковом (фото, відео)

Суспільство 21:49   10.10.2024
Оксана Якушко
Полярне сяйво знов можна побачити над Харковом (фото, відео) Фото: Олена Нагорна

Потужна геомагнітна буря, що вирує у північній та південній півкулях ввечері 10 жовтня, спричинила вже не таке рідкісне для України явище – Полярне сяйво.

Нині Kp-індекс сягає 8 і згідно з прогнозом сайту spaceweatherlive.com протягом найближчої години потужність Аврори зростатиме.

Полярне сяйво неозброєним оком має вигляд рожевої димки на півночі небосхилу. Для його спостереження краще обрати місце, де немає світла від ліхтарів, а також дивитися через об’єктив смартфона чи фотокамери, обравши відповідний режим фільмування.

Фото і відео Олена Нагорна

Читайте також: Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Полярне сяйво знов можна побачити над Харковом (фото, відео)
Полярне сяйво знов можна побачити над Харковом (фото, відео)
10.10.2024, 21:49
Три пожежі виникли в області через обстріли: у Рубіжному горів будинок
Три пожежі виникли в області через обстріли: у Рубіжному горів будинок
10.10.2024, 08:24
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
09.10.2024, 21:55
Провокатора з Харкова, що знущався з загиблих Героїв у Києві, арештували
Провокатора з Харкова, що знущався з загиблих Героїв у Києві, арештували
10.10.2024, 21:28
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
10.10.2024, 14:20
Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 11 жовтня у Харкові та області
Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 11 жовтня у Харкові та області
10.10.2024, 20:57

Новини за темою:


Ви читали новину: «Полярне сяйво знов можна побачити над Харковом (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 21:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потужна геомагнітна буря, що вирує у північній та південній півкулях ввечері 10 жовтня, спричинила вже не таке рідкісне для України явище – Полярне сяйво.".