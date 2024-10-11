Бизнесмен потерял $10 млн от обстрела предприятия позавчера — Синегубов
До полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине работало более 260 тысяч субъектов предпринимательства, сейчас — 165 тысяч. За первые два года войны 4 тысячи субъектов релоцировались в другие регионы Украины.
Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал в ходе бизнес-форума «Сделано в Украине».
«Когда мы говорили о релокации, это для нас тоже очень важно. Бизнес фактически спасался, и Харьковщина потеряла почти 1,5 тысячи предпринимателей в 2022 году, в следующем году это было почти 2,5 тысячи». Для Харьковщины это потеря, для страны — плюс. Потому что они все равно сохранили свое существование, они или создают новые рабочие места, или сохраняют старые», — сказал Синегубов.
По его словам, почти 70% всего предпринимательства Харьковщины, включая Харьков, пострадало в результате полномасштабного вторжения РФ.
«Мы сегодня общались с одним из представителей нашего бизнеса. Он потерял предприятие, соответственно капитализацию — около 10 миллионов долларов в результате обстрела, который произошел позавчера», — также рассказал начальник ХОВА.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: бизнес, Олег Синегубов, предприниматели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 18:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине работало более 260 тысяч субъектов предпринимательства, сейчас — 165 тысяч".