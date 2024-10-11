Live
  • Пт 11.10.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.05

Бизнесмен потерял $10 млн от обстрела предприятия позавчера — Синегубов

Харьков 18:54   11.10.2024
Елена Нагорная
Бизнесмен потерял $10 млн от обстрела предприятия позавчера — Синегубов Скриншот

До полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине работало более 260 тысяч субъектов предпринимательства, сейчас — 165 тысяч. За первые два года войны 4 тысячи субъектов релоцировались в другие регионы Украины.

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал в ходе бизнес-форума «Сделано в Украине».

«Когда мы говорили о релокации, это для нас тоже очень важно. Бизнес фактически спасался, и Харьковщина потеряла почти 1,5 тысячи предпринимателей в 2022 году, в следующем году это было почти 2,5 тысячи». Для Харьковщины это потеря, для страны — плюс. Потому что они все равно сохранили свое существование, они или создают новые рабочие места, или сохраняют старые», — сказал Синегубов.

По его словам, почти 70% всего предпринимательства Харьковщины, включая Харьков, пострадало в результате полномасштабного вторжения РФ.

«Мы сегодня общались с одним из представителей нашего бизнеса. Он потерял предприятие, соответственно капитализацию — около 10 миллионов долларов в результате обстрела, который произошел позавчера», — также рассказал начальник ХОВА.

Читайте также: Бизнес Харькова может получить бесплатную бронепленку для окон

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Бизнесмен потерял $10 млн от обстрела предприятия позавчера — Синегубов
Бизнесмен потерял $10 млн от обстрела предприятия позавчера — Синегубов
11.10.2024, 18:54
В Харькове подорожали крупы, сахар и мука – средние цены на продукты (графика)
В Харькове подорожали крупы, сахар и мука – средние цены на продукты (графика)
11.10.2024, 10:15
Новости Харькова — главное за 11.10: РФ продвигается, температурный рекорд
Новости Харькова — главное за 11.10: РФ продвигается, температурный рекорд
11.10.2024, 19:29
Лето на Харьковщине завершилось в октябре, оно длилось 140 дней — синоптики
Лето на Харьковщине завершилось в октябре, оно длилось 140 дней — синоптики
11.10.2024, 14:42
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 23 до 60 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 23 до 60 тысяч гривен
10.10.2024, 16:13
Суббота порадует теплом: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября
Суббота порадует теплом: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября
11.10.2024, 19:48

Новости по теме:

20:05
Терехов: Испанский бизнес заинтересовался восстановлением Харькова
20:53
Бизнес Харькова может получить бесплатную бронепленку для окон
13:51
Терехов сообщил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов Харькова
12:15
100 млн грн получили харьковчане на свое дело: история успеха одного из них
15:08
Регистрация компании в ОАЭ

Вы читали новость: «Бизнесмен потерял $10 млн от обстрела предприятия позавчера — Синегубов»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 18:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине работало более 260 тысяч субъектов предпринимательства, сейчас — 165 тысяч".