Бізнесмен втратив $10 млн від нещодавнього обстрілу підприємства на Харківщині

До повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині працювало понад 260 тисяч суб’єктів підприємництва, зараз – 165 тисяч. За перші два роки війни 4 тисячі суб’єктів релокувалися до інших регіонів України.

Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів на бізнес-форумі “Зроблено в Україні”.

«Коли ми казали про релокацію, це для нас теж дуже важливо. Бізнес фактично рятувався, і Харківщина втратила майже 1,5 тисячі підприємців у 2022 році, в наступному році це було майже 2,5 тисячі”. Для Харківщини це втрата, для країни – плюс. Тому що він все одно зберіг своє існування, вони або створюють нові робочі місця, або зберігають старі», — сказав Синєгубов.

За його словами, майже 70% всього підприємництва Харківщини, включно з Харковом, постраждало від повномасштабного вторгнення РФ.

«Ми сьогодні спілкувалися з одним із представників нашого бізнесу. Він втратив підприємство, відповідно капіталізацію – близько 10 мільйонів доларів внаслідок обстрілу, який стався позавчора», – також розповів начальник ХОВА.