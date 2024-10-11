Бізнесмен втратив $10 млн від нещодавнього обстрілу підприємства на Харківщині
До повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині працювало понад 260 тисяч суб’єктів підприємництва, зараз – 165 тисяч. За перші два роки війни 4 тисячі суб’єктів релокувалися до інших регіонів України.
Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів на бізнес-форумі “Зроблено в Україні”.
«Коли ми казали про релокацію, це для нас теж дуже важливо. Бізнес фактично рятувався, і Харківщина втратила майже 1,5 тисячі підприємців у 2022 році, в наступному році це було майже 2,5 тисячі”. Для Харківщини це втрата, для країни – плюс. Тому що він все одно зберіг своє існування, вони або створюють нові робочі місця, або зберігають старі», — сказав Синєгубов.
За його словами, майже 70% всього підприємництва Харківщини, включно з Харковом, постраждало від повномасштабного вторгнення РФ.
«Ми сьогодні спілкувалися з одним із представників нашого бізнесу. Він втратив підприємство, відповідно капіталізацію – близько 10 мільйонів доларів внаслідок обстрілу, який стався позавчора», – також розповів начальник ХОВА.
Читайте також: Бізнес Харкова може отримати безплатну бронеплівку для вікон
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Харків; Теги: бізнес, Олег Синегубов, предприниматели, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Бізнесмен втратив $10 млн від нещодавнього обстрілу підприємства на Харківщині»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 18:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині працювало понад 260 тисяч суб’єктів підприємництва, зараз – 165 тисяч".