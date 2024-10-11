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Бізнесмен втратив $10 млн від нещодавнього обстрілу підприємства на Харківщині

Економіка 18:54   11.10.2024
Олена Нагорна
Бізнесмен втратив $10 млн від нещодавнього обстрілу підприємства на Харківщині Скриншот

До повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині працювало понад 260 тисяч суб’єктів підприємництва, зараз – 165 тисяч. За перші два роки війни 4 тисячі суб’єктів релокувалися до інших регіонів України.

Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів на бізнес-форумі “Зроблено в Україні”.

«Коли ми казали про релокацію, це для нас теж дуже важливо. Бізнес фактично рятувався, і Харківщина втратила майже 1,5 тисячі підприємців у 2022 році, в наступному році це було майже 2,5 тисячі”. Для Харківщини це втрата, для країни – плюс. Тому що він все одно зберіг своє існування, вони або створюють нові робочі місця, або зберігають старі», — сказав Синєгубов.

За його словами, майже 70% всього підприємництва Харківщини, включно з Харковом, постраждало від повномасштабного вторгнення РФ.

«Ми сьогодні спілкувалися з одним із представників нашого бізнесу. Він втратив підприємство, відповідно капіталізацію – близько 10 мільйонів доларів внаслідок обстрілу, який стався позавчора», – також розповів начальник ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 18:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині працювало понад 260 тисяч суб’єктів підприємництва, зараз – 165 тисяч".