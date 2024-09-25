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Бізнес Харкова може отримати безплатну бронеплівку для вікон

Суспільство 20:53   25.09.2024
Олена Нагорна
Бізнес Харкова може отримати безплатну бронеплівку для вікон

Офіційно зареєстровані у Харкові підприємці, які працюють понад рік і не знаходяться у стані ліквідації або у санкційних списках, можуть отримати безплатну бронеплівку для вікон у своїх офісах та закладах.

Таку програму запустив Kharkiv Business Hub. Вона реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Зміцнення громадської довіри в Україні (UCBI)» спільно з ГО «Я врятований», інформує пресслужба міськради.

Подати заявку необхідно до 30 вересня за посиланням.

За більш детальною інформацією можна звернутися до Kharkiv Business Hub у телеграм: @business_hub_kh.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 20:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіційно зареєстровані у Харкові підприємці, які працюють понад рік і не знаходяться у стані ліквідації або у санкційних списках, можуть отримати безплатну бронеплівку для вікон у своїх офісах та закладах.".