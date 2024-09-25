Бізнес Харкова може отримати безплатну бронеплівку для вікон

Офіційно зареєстровані у Харкові підприємці, які працюють понад рік і не знаходяться у стані ліквідації або у санкційних списках, можуть отримати безплатну бронеплівку для вікон у своїх офісах та закладах.

Таку програму запустив Kharkiv Business Hub. Вона реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Зміцнення громадської довіри в Україні (UCBI)» спільно з ГО «Я врятований», інформує пресслужба міськради.

Подати заявку необхідно до 30 вересня за посиланням.

За більш детальною інформацією можна звернутися до Kharkiv Business Hub у телеграм: @business_hub_kh.