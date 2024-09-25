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Бизнес Харькова может получить бесплатную бронепленку для окон

Общество 20:53   25.09.2024
Елена Нагорная
Бизнес Харькова может получить бесплатную бронепленку для окон

Официально зарегистрированные в Харькове предприниматели, которые работают более года и не находятся в состоянии ликвидации или в санкционных списках, могут получить бесплатную бронепленку для окон в своих офисах и заведениях.

Такую программу запустил «Kharkiv Business Hub». Она реализуется при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Укрепление общественного доверия в Украине (UCBI)» совместно с ОО «Я спасен», информирует пресс-служба горсовета.

Подать заявку необходимо до 30 сентября по ссылке.

За более подробной информацией можно обратиться в «Kharkiv Business Hub» в Telegram: @business_hub_kh.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 20:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Официально зарегистрированные в Харькове предприниматели, которые работают более года и не находятся в состоянии ликвидации или в санкционных списках, могут получить бесплатную бронепленку для окон в своих офисах и заведениях.".