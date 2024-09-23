Терехов сообщил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов Харькова

В Харькове запустили проект поддержки пострадавшего от обстрелов бизнеса, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Практически каждый обстрел Харькова наносит ущерб и бизнесу – независимо от его масштабов. Разрушения испытывают все — от кафе до производств. И речь идет не только о разбитых витринах или поврежденном оборудовании. Когда бизнес вынужденно останавливает свою работу из-за повреждений, это потерянные рабочие места, потерянные инвестиции и возможности развития для всей громады. Потому, что наш бизнес – это опора экономического возрождения Харькова, и поэтому так важно помочь ему вовремя восстановиться», – написал мэр.

Он отметил, что Kharkiv Business Hub вместе с международными партнерами – проектом USAID «Укрепление общественного доверия в Украине (UCBI)» – инициирует программу помощи предпринимателям.

«Мы готовы поддержать бизнесы, нуждающиеся в замене окон, косметического ремонта или восстановления крыш», — добавил Терехов.