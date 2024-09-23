Live
  • Пн 23.09.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.35
  • EUR 46.15

Терехов сообщил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов Харькова

Общество 13:51   23.09.2024
Виктория Яковенко
Терехов сообщил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов Харькова Скриншот

В Харькове запустили проект поддержки пострадавшего от обстрелов бизнеса, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Практически каждый обстрел Харькова наносит ущерб и бизнесу – независимо от его масштабов. Разрушения испытывают все — от кафе до производств. И речь идет не только о разбитых витринах или поврежденном оборудовании. Когда бизнес вынужденно останавливает свою работу из-за повреждений, это потерянные рабочие места, потерянные инвестиции и возможности развития для всей громады. Потому, что наш бизнес – это опора экономического возрождения Харькова, и поэтому так важно помочь ему вовремя восстановиться», – написал мэр.

Он отметил, что Kharkiv Business Hub вместе с международными партнерами – проектом USAID «Укрепление общественного доверия в Украине (UCBI)» – инициирует программу помощи предпринимателям.

«Мы готовы поддержать бизнесы, нуждающиеся в замене окон, косметического ремонта или восстановления крыш», — добавил Терехов.

Читайте также: Бизнес Харькова освобожден от местных налогов до конца года — официально

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 23 сентября: 23 боя в области, пожары в экосистемах
Главные новости Харькова 23 сентября: 23 боя в области, пожары в экосистемах
23.09.2024, 13:07
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
22.09.2024, 19:00
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
23.09.2024, 12:56
ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец
ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец
23.09.2024, 08:23
С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября
С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября
22.09.2024, 21:01
Терехов сообщил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов Харькова
Терехов сообщил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов Харькова
23.09.2024, 13:51

Новости по теме:

12:15
100 млн грн получили харьковчане на свое дело: история успеха одного из них
15:08
Регистрация компании в ОАЭ
20:15
Офис, где можно узнать все о программах поддержки бизнеса, открыли в Харькове
14:45
Предприниматель из Харькова до сих пор вела бизнес с РФ: как переводила деньги
14:19
Более 6000 предпринимателей открыли бизнес в Харькове с начала года

Вы читали новость: «Терехов сообщил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 13:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове запустили проект поддержки пострадавшего от обстрелов бизнеса, сообщил мэр города Игорь Терехов.".