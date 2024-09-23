Терехов сообщил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов Харькова
В Харькове запустили проект поддержки пострадавшего от обстрелов бизнеса, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Практически каждый обстрел Харькова наносит ущерб и бизнесу – независимо от его масштабов. Разрушения испытывают все — от кафе до производств. И речь идет не только о разбитых витринах или поврежденном оборудовании. Когда бизнес вынужденно останавливает свою работу из-за повреждений, это потерянные рабочие места, потерянные инвестиции и возможности развития для всей громады. Потому, что наш бизнес – это опора экономического возрождения Харькова, и поэтому так важно помочь ему вовремя восстановиться», – написал мэр.
Он отметил, что Kharkiv Business Hub вместе с международными партнерами – проектом USAID «Укрепление общественного доверия в Украине (UCBI)» – инициирует программу помощи предпринимателям.
«Мы готовы поддержать бизнесы, нуждающиеся в замене окон, косметического ремонта или восстановления крыш», — добавил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, допомога, мэр, обстрел, поддержка, помощь, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 13:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове запустили проект поддержки пострадавшего от обстрелов бизнеса, сообщил мэр города Игорь Терехов.".