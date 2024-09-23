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Терехов повідомив про допомогу бізнесу, який постраждав від обстрілів Харкова

Суспільство 13:51   23.09.2024
Вікторія Яковенко
Терехов повідомив про допомогу бізнесу, який постраждав від обстрілів Харкова скриншот

У Харкові запустили проєкт підтримки постраждалого від обстрілів бізнесу, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Практично кожен обстріл Харкова завдає збитків і бізнесу – незалежно від його масштабів. Руйнувань зазнають усі – від кав’ярень до виробництв. І йдеться не тільки про розбиті вітрини чи пошкоджене обладнання. Коли бізнес вимушено зупиняє свою роботу через пошкодження, – це втрачені робочі місця, втрачені інвестиції і можливості розвитку для всієї громади. Бо наш бізнес – це опора економічного відродження Харкова, і тому так важливо допомогти йому вчасно відновитися», – написав мер.

Він зазначив, що Kharkiv Business Hub разом із міжнародними партнерами – проєктом USAID «Зміцнення громадської довіри в Україні (UCBI)» – ініціює програму допомоги підприємцям.

«Ми готові підтримати бізнеси, які потребують заміни вікон, косметичного ремонту або відновлення дахів», – додав Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 13:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові запустили проєкт підтримки постраждалого від обстрілів бізнесу, повідомив мер міста Ігор Терехов.".